Kıyafet dolabına yağlı kağıt koymak bakın ne işe yarıyormuş...

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Yeni yıkanmış ve mis gibi kokan kıyafetleri dolabınıza yerleştirdikten sonra dolapta yaşanan koku sorunu kıyafetlerin kokusunun da olumsuz etkilenmesine neden olur.

Kıyafetlerin uzun bir süre ilk yıkandığı andaki gibi kokmasını sağlayacak bu yöntem dolabınızdaki hoşlanmadığınız kokuları bertaraf edecek.

Bugüne dek uyguladığınız tüm yöntemleri unutturacak olan bu yöntemle ister kıyafet dolabınız ister nevresim dolabınız her daim misler gibi kokacak.

YAĞLI KAĞIT MUCİZESİ

Şimdiye dek dolaplarınızın güzel kokması için uyguladığınız birçok yöntemi unutturacak yağlı kağıt yöntemi hem kıyafetlerinizin hem de nevresimlerinizin misler gibi kokmasını sağlayacak.

Sosyal medyada da birçok kişinin denediğini ve memnun kaldığı yağlı kağıt yöntemi dolaplarınızı da güzel kokutmak için iyi bir araç oluyormuş.

Yapmanız gereken şey A4 boyutunda bir yağlı kağıda en sevdiğiniz ya da dolabınızın kokmasını istediğiniz kokuyu sıkın.

Kağıdı güzelce buruşturarak top haline getirin ve dolaplarınızın içine yerleştirin. 3-4 aya kadar bu yöntemin dolapları misler gibi kokuttuğu iddia ediliyor, deneyenler ise oldukça memnun.