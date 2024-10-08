Kıyıda köşede saklayan zengin oldu! Bu kağıtların değeri dudak uçuklatıyor Süper Lig ve PTT 1. Lig'de Passolig (e-bilet) sistemine geçilmesiyle birlikte, kağıt bilet dönemi sona erdi. Ancak koleksiyonerler için fırsat doğru. Eski maç biletlerinin fiyatları dudak uçuklatıyor.

Haber Merkezi

PASSOLİG uygulamasıyla birlikte Süper Lig ve PTT 1. Lig'de kağıt bilet dönemi sona ererken, koleksiyonerler için eski maç biletleri büyük bir ilgi odağı haline geldi.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, eski biletlerin fiyatları kısa sürede üç katına fırladı.

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların önemli maçlarına ait biletler 10 bin lirayı geçti.

DERBİ BİLETLERİ İLGİ GÖRÜYOR

Koleksiyonerler arasında en çok ilgi görenler, derbi maçlarının biletleri oldu. Bu biletlerin fiyatları 50 liradan başlıyor.

6 Kasım 2002'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçının bileti ise dudak uçuklatıyor. Fenerbahçe'nin bu maçta ezeli rakibini 6-0 yendiği biletin fiyatı, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Ayrıca, Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi 4-3 yenerek galip geldiği maçın biletleri de 1000 liranın üzerinde değerlenmiş durumda.

Beraberlik sonuçlanan derbi maçlarının bilet fiyatları 50 lira olarak belirlenirken, Galatasaray'ın Ali Sami Yen Stadyumu’ndaki son maçının bilet fiyatı 1000 lira, Türk Telekom Arena’da oynadığı ilk maçın bilet fiyatı ise 300 lira olarak satışta.

ZİRVEDE GALATASARAY

Avrupa kupaları maç biletleri, özellikle Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Kupası karşılaşmalarında fiyat açısından önemli farklılıklar gösteriyor.

En yüksek fiyatlı Avrupa bileti, Galatasaray’ın 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazandığı Arsenal maçı için satılan özel koruyucuya sahip bilet oldu. Bu biletin fiyatı 10 bin 875 liraya ulaşarak koleksiyoncuların ilgisini çekiyor.

Beşiktaş’ın Liverpool’u 2-1 mağlup ettiği maçın bilet fiyatı ise 275 lira olarak belirlenmişken, yakın tarihteki Avrupa maçlarının bilet fiyatları 50 liradan başlıyor.