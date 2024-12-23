Kıyıda olan yandı! Öğleden sonra kuvvetli geliyor; 1 gün sürecek

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Bölgesi’nde yaşayan vatandaşları uyardı.

Özellikle kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen fırtına için belirli saat aralıkları da açıklandı.

Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

ÖĞLEDEN SONRA GELİYOR

MGM'nin yaptığı açıklamaya göre; Ege'de bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına yaşanacak.

Fırtına tahminlere göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. İşte MGM'nin açıklaması: