Kıyma fiyatlarında mayıs fırsatları: BİM, Tarım Kredi, Migros, CarrefourSA 1 kg dana kıyma kaç TL?

2025’in Mayıs ayında mutfak alışverişi yapanlar derin bir "oh" çekti.
Son dönemlerde temel gıda ürünlerindeki fiyat artışları yerini düşüşe bıraktı.
Özellikle kıyma gibi sofların vazgeçilmezleri zincir marketlerin kampanyalarıyla daha ulaşılabilir hale geldi.
Market raflarında gözle görülür şekilde ucuzlayan kıyma fiyatlarındaki düşüş ise ev ekonomisine adeta can suyu oldu.
İşte mayıs ayı kıyma fiyatları:
MİGROS: 1 Kg Dana Kıyma 589.95 TL, Uzman Kasap Dana Kıyma 614.87 TL, Dana Kuzu Kıyma 589.95 TL, Dana Kıymalık Yöresel 629.95 TL.
CARREFOURSA: 1 kg Dana Kıyma 549.90 TL, Az Yağlı Dana Kıyma 823.00 TL.
ŞOK: 400g Lezzetlim Dana Kıyma 235.00 TL
BİM: 1 kg Bonfilet Dana/Kuzu Kıyma 378.00 TL, Emin 400 gr %20 Yağlı Dana Kıyma 199.00 TL
TARIM KREDİ: Tarım Kredi 400 gr %20 Yağlı Map Tabak Dana Kıyma 235.00 TL.