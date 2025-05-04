Haberler



Bilgi



Kıyma fiyatlarında mayıs fırsatları: BİM, Tarım Kredi, Migros, CarrefourSA 1 kg dana kıyma kaç TL?

Kıyma fiyatlarında mayıs fırsatları: BİM, Tarım Kredi, Migros, CarrefourSA 1 kg dana kıyma kaç TL? Mayıs ayının gelmesiyle kıyma fiyatlarında indirimler başladı. Marketler tek tek kampanyalarını duyuruyor. Peki, 1 kg kıyma ne kadar oldu? İşte BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa, Tarım Kredi kıyma fiyatları…