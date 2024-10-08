Kızıl Goncalar’ın Cüneyd'i Mert Yazıcıoğlu'nun dublörü ortaya çıktı! "Dublörü değil ikizi..." NOW TV ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar’da Cüneyd karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu’nun dublörü ortaya çıktı. Dizi setinden paylaşım yapan genç oyuncu Yazıcıoğlu’na benzerliğiyle ağızları açık bıraktı.

Haber Merkezi

Reyting rekortmeni yapımlardan olan Kızıl Goncalar yeni sezona iddialı bir giriş yaparak seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Pazartesi akşamlarının yıldızı olan dizide Cüneyd karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun dublör kullandığı ortaya çıkmıştı.

Yayınlanan her bölümde Cüneyd karakteriyle izleyicinin taktirini toplamayı başaran Yazıcıoğlu’nun bazı sahnelerde dublör kullanması medyada yankı uyandırmıştı.

Dublör kullanmasıyla medyanın gündemine oturan Yazıcıoğlu bu kez dublörlüğünü yapan genç oyuncuyla benzerliği ile dikkat çekti.

“DUBLÖRÜ DEĞİL İKİZİ...”

Dublörünün, Cüneyd karakterinin kombiniyle çekim öncesi hazırlık videosunu sosyal medya hesabından paylaşması dikkatlerden kaçmadı.

Dublörün Mert Yazıcıoğlu'na olan benzerliği ise izleyicileri şaşkına çevirerek adeta beğeni yağmuruna tutuldu.