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Haber Merkezi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı.

Her hafta sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu kez dramatik gelişmeler ön plandaydı.

Pembe’nin ölümünün ardından evdeki dengeler tamamen değişti. Onun yerini alan Nursema, Işıl’ın gizli planlarını ortaya çıkarmak için büyük bir mücadele veriyor. Ancak Işıl, beklenmedik bir hamleyle yine kurtulmayı başardı.

Aile içindeki sorunlar nedeniyle Mustafa’nın psikolojik durumu giderek kötüleşmeye başladı.

Tüm bu karmaşanın ortasında Metehan’ın bıçaklanması izleyicileri şoke etti.

Metehan’ın ölüp ölmediği merak konusu olurken diziden yeni fragman geldi.

MUSTAFA ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Dizinin yeni bölümünde Nilay'ın güçsüz ve zayıfsın sözlerini kaldıramayan Mustafa, çileden çıkacak.

Eline silahı alıp "Hepiniz göreceksiniz" sözleriyle gündeme oturdu. PEki, Mustafa zarar verecek mi? İşte Kızılcık Şerbeti 102. bölüm 2. fragman...