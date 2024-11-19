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Haber Merkezi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dramatik olay örgüsü ve etkileyici oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettiren dizi, yeni bölüm fragmanıyla da büyük merak uyandırdı.

Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı Kızılcık Şerbeti, karakterler arasındaki derin çatışmalar ve beklenmedik gelişmelerle yine gündem oldu.

Yeni bölümde hangi sırların açığa çıkacağı ise merak konusu. Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

CEMAL'İN İŞİ BİTTİ

Dizinin yeni bölüm fragmanında Fatih, Doğa'ya aşkını ilan edecek ve Görkem'den boşanmak isteyecek. Ancak Görkem'in Fatih'i bırakmaya niyeti yok.

Öte yandan Kıvılcım'ın telefonuna takip uygulaması yükleyen Cemal'in sırları açığa çıkacak. Peki, Kıvılcım ne yapacak? İşte Kızılcık Şerbeti 77. bölüm 2. fragman...