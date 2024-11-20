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Haber Merkezi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri adeta ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi güçlü isimlerin yer aldığı yapım, yine gündem olmayı başardı.

Karmaşık olaylar, derin karakter çatışmaları ve etkileyici oyunculuklarla adından sıkça söz ettiren dizi, yeni bölüm fragmanıyla heyecanı bir kat daha artırdı.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Fatih’in başına bakın neler gelecek…

GÖRKEM, FATİH'İN METRESİNİ İFŞA EDİYOR

Dizinin yeni bölümünde Görkem'den boşanmak istediğini söyleyen Fatih, Görkem'in sıkı takibine girecek.

Cansu'ya harcadığı paraları fark eden Görkem, büyük bir organizasyonla Faith ve Cansu arasında yaşananları ifşa edecek.

Peki, Doğa bu durumda ne yapacak? Fatih yoluna kimle devam edecek? İşte Kızılcık Şerbeti 77. bölüm 3. fragmanı...