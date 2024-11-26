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Haber Merkezi

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimleri bir araya getiren dizi, çarpıcı hikayesiyle gündeme oturmayı başardı.

Son bölümde, Görkem’in Fatih ve metresini açığa çıkarması, yeni fragman beklentilerini de artırdı.

Yeni bölümde tansiyon daha da yükselecek.

AYRILIK VAKTİ GELDİ

Show TV’nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölüm fragmanıyla yine gündemi sarstı. Görkem, metresi olmasına rağmen Fatih’ten boşanmamakta ısrar edecek.

Firaz’ın hisselerini satıp ortadan kaybolması ise Nursema için yeni bir dönemin habercisi olabilir. Peki, Nursema bu karmaşık durumda nasıl bir yol izleyecek?

Diğer yandan, Fatih’in Cansu ile olan ilişkisini öğrenen Doğa, hem büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor hem de önemli bir kararın eşiğine geliyor. İzleyiciler şimdi “Doğa ve Fatih yeniden bir araya gelecek mi?” sorusunun cevabını merakla bekliyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 78. bölüm 2. fragman...