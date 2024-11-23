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Haber Merkezi

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi yıldız isimlerin bulunduğu dizi, etkileyici oyunculuk performansları ve çarpıcı senaryosuyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Son bölümde Görkem’in Cansu ve Fatih’i ifşa ettiği sahne ekranlara damga vururken, diziden yeni fragman geldi.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

KIVILCIM VE ÖMER YAKINLAŞIYOR

Dizinin yeni bölümünde Nilay'ın annesi, Zülkar'ın hasta akrabası kılığında eve giriyor. Pembe bu durumu çözecek mi?

Öte yandan Kıvılcım, Cemal'in kendisini takip ettiğini anlıyor ve polise gidiyor. Cemal'den kolay kolay kurtulabilecek mi?

Son sahnede ise Kıvılcım'ın "Ah Ömer! Sen olsaydın bunların hiçbiri olmazdı” sözleri akıllara yeniden evlenebilecekleri ihtimalini getirdi.

İşte Kızılcık Şerbeti 78. bölüm fragmanı...