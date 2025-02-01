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Haber Merkezi

Her Cuma Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya gibi güçlü oyunculuklarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kıvılcım bebeğini aldıracak mı? ve Fatih’e ne olacak? Soruları gündeme oturdu.

Bakın yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor…

FATİH ÖLDÜ MÜ?

Fatih'e açılan kurşunlardan biri beynine isabet etti. Kritik müdahale sonrasında Fatih'in bacaklarındaki hissiyat gitti. Fatih iyileşecek mi, sakat mı kalacak?

Öte yandan Kıvılcım, Ömer'e hamile olduğunu söylüyor. Bebeğini doğurmaya karar verecek. Kıvılcım ve Ömer yeniden evlenecek mi?

Işıl ve Abdullah iş gezisi olarak Kapadokya'ya baş başa gidecek. İkilinin arasında yeni bir aşk doğacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti 87. bölüm 1. fragman!