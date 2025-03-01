Kızılcık Şerbeti 91. bölüm fragmanı: Nursema ve Firaz aşkına İlhami engeli!

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Show TV’nin her Cuma izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, reytinglerdeki iddiasını koruyor.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç ve Evrim Alasya’nın yer aldığı dizi, oyuncuların başarılı performanslarıyla yine adından söz ettirdi.

Yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Fragmanda dikkat çeken sahneler, yeni bölümde izleyicileri büyük sürprizlerin beklediğinin sinyalini veriyor.

NURSEMA VE FİRAZ'IN SINAVI

Tam İlhami ile nişan yüzüklerini takacak olan Nursema, törenden önce bombayı patlatıyor. Firaz'a olan aşkını ağzından kaçırıyor.

Firaz ve Nursema aşkı tam başlamışken, İlhami bu aşka engel olacak. Nursema ile bir an önce evlenmenin planlarını yapacak. Peki, Nursema ve Firaz'ı nasıl bir sınav bekliyor?

İşte Kızılcık Şerbeti 91. bölüm fragmanı...