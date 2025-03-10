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Kızılcık Şerbeti 92. bölüm 2. fragman: Abdullah ve Işıl basılıyor

Kızılcık Şerbeti 92. bölüm 2. fragman: Abdullah ve Işıl basılıyor Show TV'nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti'nden şoke eden görüntüler geldi. Dizi yeni bölüm fragmanını yayınladı. Abdullah ve Işıl ilişkisi gün yüzüne çıkıyor. İşte Kızılcık Şerbeti 92. bölüm 2. fragman...