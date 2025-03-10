Haber Merkezi
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.
Ailesinin baskısıyla İlhami ile nişanlanmak zorunda kalan Nursema, yüzüğü takacağı sırada herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu.
Nursema, Firaz ve İlhami arasındaki ilişkinin gidişatı herkesin kafasında soru işareti bıraktı.
Şimdi herkes dizinin yeni bölümünde neler olacağını merak ediyor.
GİZLİ AŞK AÇIĞA ÇIKIYOR
İlhami ile evlenmek istemeyen Nursema, Firaz'la kaçıyor. Peki, ikiliyi bundan sonra neler bekliyor?
Öte yandan Işıl'la yasak aşk yaşayan Abdullah, dünürü Kıvılcım'a yakalanıyor. Kıvılcım Işıl ile Abdullah'ı görüyor. İşte Kızılcık Şerbeti 92. bölüm 2. fragman...