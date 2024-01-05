Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Show TV yayın akışı...

Show TV’nin büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken, yılbaşı haftası sebebiyle izleyicilerin kafalarında soru işareti bıraktı.
Yeni bölümde Doğa’nın Fatih’le evlenerek Pembe’ye meydan okuması, Pembe ve Rüzgar’ın işbirliği sonucu Alev’in tutuklanması merakla bekleniyor.
Öte yandan bu hafta birçok dizinin yeni bölümlerinin verilmemesiyle, Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılmaya başladı.
Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam yayınlanacak mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler ve Show TV yayın akışı...
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı?
Milyonları ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, bu akşam özel bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Fenomen dizinin yeni bölümü ise 12 Ocak 2024 Cuma günü yayınlanacak.
5 Ocak Show TV yayın akışı
· 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
· 18:45 Show Ana Haber
· 20:00 Kızılcık Şerbeti (Özel Bölüm)
· 23:15 Şark Bülbülü
· 01:00 Aile