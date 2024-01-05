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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Show TV yayın akışı...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Show TV yayın akışı... Her Cuma izleyicileri ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisi, yeni bölümüyle merak konusu oldu. Bu hafta bazı dizilerin yayınlanmaması kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti 46. bölüm ne zaman yayınlanacak?