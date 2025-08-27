Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti 4. sezon tarihi...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.

Geçtiğimiz sezon final sahnesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı.

30 Mayıs 2025 Cuma akşamı yayınlanan 103. bölümüyle sezon finali yapan dizinin yeni sezon heyecanla bekleniyor.

Dizinin hayranları "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, merakla beklenen sezon tarihiyle ilgili son gelişmeler...

Eylül ayında yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin ilk çekim gününde Evrim Alasya ve Barış Kılıç kamera karşısına geçti.

Kızılcık Şerbeti dizisinin 19 Eylül'de yeni bölümüyle ekranlara gelmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'nin final bölümünde kendini kaybeden Mustafa’nın köşkü kana bulamasının ardından yaşananlar büyük merakla beklenirken dizinin sevilen çifti Ömer ve Kıvılcım’ın bebeklerini kucaklarını alıp almayacağı dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.