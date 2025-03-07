Kızılcık Şerbeti Nursema ve İlhami’nin geçmişi ortaya çıktı! Meğer yıllar önce…

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Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamları reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizi, bu hafta da büyük ses getirdi.

Son bölümde yaşanan olaylar sosyal medyada gündem olurken, dizinin popüler karakterleri Nursema ve İlhami hakkında şaşırtıcı bir detay gün yüzüne çıktı.

AYNI DİZİDE ROL ALMIŞLAR

Dizide Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç ve İlhami’yi oynayan Fatih Gülhan’ın yıllar önce aynı yapımda yer aldığı ortaya çıktı.

2011 yılında yayın hayatına başlayan ve 1477 bölüm süren Beni Affet dizisinde Ceren Karakoç, Kader karakterine hayat verirken, Fatih Gülhan da aynı dizide rol aldı.

Ancak ikilinin yan yana sahnesi bulunmuyor.