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Kızılcık Şerbeti oyuncuları Settar Tanrıöğen’e veda etti! Sosyal medya paylaşımları duygulandırdı…

Kızılcık Şerbeti oyuncuları Settar Tanrıöğen’e veda etti! Sosyal medya paylaşımları duygulandırdı… Kızılcık Şerbeti’nde duygulandıran bir veda yaşandı. Dizide Abdullah bey karakterine hayat veren ve kısa bir süre önce beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’e rol arkadaşları tek tek veda etti. İşte, sevenlerini duygulandıran o paylaşımlar…