Kızılcık Şerbeti oyuncuları Settar Tanrıöğen’e veda etti! Sosyal medya paylaşımları duygulandırdı…

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve adeta bir fenomen haline gelen Kızılcık Şerbeti’nde Abdullah bey karakterinde hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanaması sonucunda diziye veda etme kararı aldı.
Başarılı oyuncunun sağlık problemleri nedeniyle diziye veda etmesinin ardından rol arkadaşlarından duygulandıran veda paylaşımları geldi.
Tedavi sürecinde peş peşe 2 ameliyat geçiren Settar Tanrıöğen, sağlık durumunun gerektirdiği tedaviyi odaklanmak için geri dönmeyeceği açıklanmasının ardından Apo karakterine hayat verecek isim ise Ahmet Mümtaz Taylan olarak belirlendi.
Tanrıöğen’nin vedası dizi setinde ve sosyal medyada bürük bir üzüntüyle karşılanırken, rol arkadaşları sosyal medya hesaplarından da veda paylaşımları yayınladı.
İşte, o paylaşımlar…
Kızılcık Şerbeti'nin Fatihi Doğukan Güngör'ün vedası..
Dizinin Ömeri Barış Kılıç'ın vedası...
Dizinin Umut'u Serkan Tınmaz'ın vedası...
Dizinin Nursema'sı Ceren Karakoç'un vedası...