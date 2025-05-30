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Haber Merkezi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

Her hafta sosyal medyada gündem olmayı sürdüren dizi, bu kez izleyicileri çok şaşırtacak.

Meri'nin evden gönderilmesiyle birlikte Işıl, kontrolü tamamen ele aldı ve evdeki güç dengeleri altüst oldu.

Bu akşam yayınlanacak sezon finali öncesi paylaşılan yeni fragman ise izleyicilere gerilim dolu anların sinyalini verdi.

MUSTAFA KURŞUN YAĞDIRIYOR

Dizinin sezon finalinde Mustafa, Işıl'ın Pembe'ye kurduğu tuzağı duyuyor. Eline silah alan Mustafa, partiyi basacak.

Hem Işıl'ı hem de kendisine engel olmak isteyen Fatih'i vuracak. Mustafa'nın elinde silahı gören Nilay ise balkondan düşecek.

Peki, kim hayatta kalacak, kim veda edecek? İşte Kızılcık Şerbeti sezon finali 2. fragman...