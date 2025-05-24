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Haber Merkezi

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.

Sosyal medyada her hafta gündem olan yapım, bu kez ev içindeki güç mücadelesiyle dikkat çekti.

Meri’yi evden gönderen Işıl, ortamda tam anlamıyla söz sahibi olmaya başladı.

Önümüzdeki hafta sezon finaliyle ekranlara gelecek olan Kızılcık Şerbeti’nden final fragmanı geldi.

IŞIL'IN SONU GELİYOR

Pembe'yi zehirleyen Işıl'ın planı gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Mustafa, Işıl'ın neler karıştırdığını çözmeye çalışacak.

Silah siparişi veren Mustafa, Işıl'ın sonunu getirecek. Peki, Işıl diziden ayrılacak mı?

İşte Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı...