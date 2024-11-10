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Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yayınlandığı her bölümüyle ilgi odağı olmayı başarıyor.

Sosyal medyada da adeta bir fenomen haline gelen diziye geçtiğimiz sezonun sonunda Giray karakteri ile dahil olan Kaan Taşaner diziden ayrılmasının ardından yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.

Yeni sezonuyla çeşitli eleştirilerin odağı haline gelen dizide kısa bir süre rol aldıktan sonra ayrılık kararı ile şaşırtan Taşaner sözleriyle şaşkına çevirdi.

“SÜTTEN AĞZI YANAN YOĞURDU ÜFLEYEREK YER…”

Magazin Hattı’nda yer alan habere göre diziden ayrılmasının ardından açıklama yapan Taşaner söylemleriyle dikkat çekti.

Senaryonun başlarda iyi olduğunu ancak giderek trajedikleştiğini dile getiren oyuncu, “Hikayenin gidişatı pek benim istediğim yere evrilmedi. Sanırım böylesi daha hayırlı olacaktı. Başlangıçta değil de sonradan trajikleşti. Ben yine senaryo okumaya devam edeceğim. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer” ifadelerini kullandı.