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Klasiklerin dönemi bitti! Bilekleri "kaburga bilezik" sarıyor...İşte fiyatı!

Klasiklerin dönemi bitti! Bilekleri "kaburga bilezik" sarıyor...İşte fiyatı! Altın takı çeşitlerinde modern bir dönem açıldı. Gelenekler takılar yerine daha farklı modeller revaç oldu. Kaburga altın bileklikler ise en beğenilenler arasında. İşte altın kaburga bilezik fiyatı...