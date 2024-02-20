Altın, yatırımlık olmasının yanı sıra vücutta taşımalık olarak da değerlendiriliyor.
Özellikle kadınların tutkuyla taktığı altın bileklik ve bilezik çeşitleri, her geçen gün artıyor.
Genellikle yatırımlık isteyenlerin burma, kelepçe, ajda modellerini tercih ettiği görülürken, biraz daha estetik olsun diyenler ise daha modern tercihler yapıyor.
Son günlerin favori modeli ise belli oldu.
Bileklerde oldukça hoş duran "kaburga" modeli, adeta yok satıyor.
Kaburga altın bilezikler kelepçe şeklindedir. Genellikle sarı altın olarak tercih edilmekle birlikte 2 renkli olanları da popüler altın bilezik modellerindendir. Kaburga altın bilezikler 2,3,4 ve 5 kol olarak farklı modeller olarak sunulmaktadır.
Altın kaburga bilezikleri görenler, kuyumcuya koşup fiyat soruyor.
İşte kaburga bileklik fiyatı
8 Ayar 4'lü Kaburga Kelepçe Altın Bilezik 18 bin TL
14 Ayar Altın 3'lü Kaburga Kelepçe Bilezik 22 bin TL
22 Ayar Altın 3 'lü Kaburga Bilezik 50 bin TL civarındadır.