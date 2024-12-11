Yağmur Dinç

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS), Türkiye'deki Boğaz köprüleri ve otoyol geçişlerinde pasif RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) teknolojisi kullanarak ödeme yapılmasını sağlayan bir sistemdir.

HGS uygulamasının hacklenmesi ile birlikte kullanıcılar şoke oldu.

HGS'nin resmi mobil uygulamasından kullanıcılara küfür bildirimleri gitmeye başladı.

Hackerlar, bir BTC adresine 25.000 dolar gönderilmezse tüm verileri paylaşacakları tehdidinde bulundu.

Bu noktada bildirimlerde yer alan "klew" ifadesi dikkatleri çekti.

Peki, klew ne demek? Klew anlamı nedir? İşte yanıtı!

KLEW NE DEMEK

KLEW, farklı alanlarda çeşitli anlamlara gelebilen bir terimdir. En yaygın anlamları şunlardır:

KLEW (Knowledge and Learning Environment Web): Bilgi ve öğrenme yönetimiyle ilgili bir web platformu veya çevrimiçi eğitim aracı.

KLEW (Kelowna, British Columbia, Canada): Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki bir televizyon istasyonunun adı, KLEW-TV.