Klozete tuvalet kağıdı atmak zararlı mı? Tesisatçıların cevabı şaşırttı

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Tuvalet kağıdını nasıl atacağımız, evlerdeki günlük temizlik alışkanlıklarından biri olarak sıklıkla tartışma konusu oluyor.

Bazı insanlar tuvalet kağıdını klozete atmayı tercih ederken, diğerleri bunu çöp kutusuna atmayı daha uygun buluyor.

Ancak bu seçim, birçok kişiyi meraklandıran bir konu: "Tuvalet kağıdını klozete atmak gerçekten sorun yaratır mı?"

Birçok kişi, tuvalet kağıdının suyla kolayca çözülüp gideceğini düşünse de, bazıları bu alışkanlığın zamanla tıkanıklık ve boru sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Peki, uzmanlar bu konuda ne diyor? Texas Barndominiums adlı profesyonel bir tesisatçı duruma açıklık getirdi.

TUVALET KAĞITLARINI KLOZETE ATMAK ZARARLI MI?

Usta tesisatçı, tuvaletlerde meydana gelen tıkanıklıkların asıl suçlusunun tuvalet kağıtları değil, kağıt havlular olduğunu açıkladı.

Birçok insan, kağıt havluları daha ekonomik olduğu için satın alıp, ikiye bölerek tuvalet kağıdı olarak kullanmayı tercih ediyor. Ancak bu, ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Kağıt havlular, tuvalet kağıtlarından farklı olarak çok daha kalın ve suyla çözünmesi zor maddelerden üretiliyor. Bu nedenle klozete atıldıklarında, suyun içinde çözünme oranları çok düşük oluyor ve borularda tıkanıklık yaratma potansiyeli oldukça yüksek.

Tuvalet kağıtları ise özel olarak ince dokulu malzemelerden üretiliyor ve suya hızla çözünerek parçalanıyor. Bu nedenle, tuvalet kağıdının klozete atılması, tıkanıklık yaratmadan suyla kolayca dağılmasını sağlıyor.