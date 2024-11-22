Koç Holding'den şaşırtan hamle! Sağlık devini satın aldı…

Haber Merkezi

Türkiye’nin en büyük şirket gruplarından olan Koç Holding yatırımlarını büyütmeye devam ederken yaptığı son hamle ile şaşırttı.

Sağlık alanında yatırımlarını büyüten şirket, Antalya’nın önde gelen hastanesini bünyesine kattı. Rekabet Kurulu tarafından onaylanmasının ardından Koç Holding söz konusu hastanenin yüzde 80 hissesini satın aldı.

Sağlık alanındaki yatırımlarını genişleten şirket, Türkiye’nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketinin de yüzde 65 hissesini satın aldı.

HEM HASTANE HEM ŞİRKET!

Antalya’da faaliyet gösteren ve 7 hastaneden oluşan Anatolia Hospital’in 2 milyon 776 bin euro bedelle yüzde 80 hissesi satış işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından Koç Holding’e devredildi.

Sağlık sektöründeki yaptığı bu yatırımla kalmayıp aynı zamanda Türkiye’nin tek kök hücre ve doku teknolojileri şirketi olan Stembio’nun da yüzde 65’lik hissesini aldı.

Koç Holding, Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ'nin yüzde 65'lik hissesinin devralınması için Eylül ayında Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Rekabet Kurumu, yaptığı açıklamada, "Stembio Kök Hücre Teknolojileri AŞ nezdindeki toplam sermayeyi temsil eden payların belli bir oranının Koç Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ancak, Koç Holding, satın alımın maliyeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.