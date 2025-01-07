Koç Holding'i sarsan ayrılık: 30 yıllık kariyerini bıraktı

Yağmur Dinç

Koç Grubu’nda Otokoç CFO’su Önder Kutman'ın, 30 yıllık Koç Grubu kariyeri sona erdi.

Kutman, 1 Ocak itibariyle emekli olduğunu açıklayarak görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kutman, Otokoç’taki CFO’luk görevini Abdullah Ayhan’a devretti.

Mart ayına kadar danışman olarak çalışmaya devam edecek olan Kutman, sosyal medya hesabından şirkete Vehbi Koç'un sözleriyle veda etti.

"KENDİMİ İŞİN SAHİBİ GİBİ GÖRDÜM"

Koç Grubu'nda çeiştli projelere imza atan ve üst düzey görevlerde bulunan Kutman, "30 yılı satırlara sığdırmak mümkün değil. Ama Koç Holding ve Otokoç Otomotiv’de geçirdiğim her gün benim için çok değerliydi. Hiçbir gün işe gidiyor gibi hissetmedim. Her zaman kendimi işin sahibi gibi gördüm. Çok başarılı ekiplerle çalıştım. Kariyer yolculuğumda bana yol arkadaşlığı yapan tüm iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

VEHBİ KOÇ'UN SÖZÜYLE VEDA ETTİ

Kutman, "Rahmetli Vehbi Bey’le çalışma fırsatım olmuştu. Onun çok önemli bir sözü vardı ve benim için hep yol gösterici olmuştu. ‘Fabrikalar 3-4 yılda kurulur, en değerli varlığımız insan kaynağımızdır.’ derdi. Şirketlerimizi emanet ettiğimiz yeni kuşaklara başarılar diliyorum. Koç Holding, Otokoç Otomotive diğer Grup Şirketlerindeki tüm iş arkadaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Hepsi ile her zaman gurur duydum ve duymaya devam ediyor olacağım.” açıklamasında bulundu.