Kocaeli merkezli dünya devi konkordato başvurusunda bulundu! 118 ayrı ülkede hizmet veriyordu

Haber Merkezi

Türkiye ve dünyanın önde gelen su parkı ve kaydırağı üreticisi Kocaeli merkezli Polin Holding konkordato başvurusunda bulundu.

Su parkının sektöründe öncü konumda olan Polin Holding toplamda 118 ayrı ülkede 3 binden fazla su parkı projesine imza atmıştı.

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulunan şirkete verilen 3 aylık geçici mühlet kararına ek olarak 2 ay daha süre tanındı.

EKONOMİK SIKINTI KISKACINA GİRDİ!

Gebze’de 100 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren dev üretim tesisiyle yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayan Polin Holding’in ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yalnızca Türkiye’nin değil, dünya genelinde de tematik su eğlence sistemleri alanında en büyük üreticilerden biri olarak tanınıyor.

Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda Polin Holding ve bünyesindeki Polin Dış Ticaret A.Ş., Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş., Futuraform Kompozit ve Reklam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Polin Park Servis Hizmetleri A.Ş. geçici koruma altına alındı.