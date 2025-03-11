Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir, Ankara... Hazır olun: Hafta sonu rekor kıracak

Haber Merkezi
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini giderek artırıyor.
Uzmanlardan gelen son uyarılara göre hafta sonu bazı şehirlerde sıcaklık rekorları kırılacak.
Özellikle Kocaeli, Sakarya, Bursa, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkması bekleniyor.
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR
Hava Forum, hafta sonu itibarıyla yurt genelinde sıcaklıkların rekor kırabileceğini duyurdu.
X hesabından yaptığı paylaşımda, “Afrikacılar hazır mıyız? Açın telefonu Birçok şehirde Mart ayı sıcaklık rekoru kırılabilir. Afrika yola çıkıyor... Hafta sonu Kocaeli 31, Sakarya 31, Bursa 30, Adana 32, Ankara 27, İstanbul Şile 29, İzmir 28 derecelere çıkacak!” ifadelerini kullandı.