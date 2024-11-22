Kocaeli’de Ulaşımda Yeni Dönem: Artık Ücretsiz Hizmet Verilecek

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarındaki konforu artırmak için önemli bir adım attı.

Artık 250, 200, 280 ve 700 numaralı otobüs hatları ile tramvaylarda ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunuluyor.

Bu uygulama sayesinde yolcular, yolculuk sırasında hem keyifli vakit geçirebiliyor hem de online işlemlerini kolayca halledebiliyor.

Yolculuk sırasında bağlantı sorunu yaşamadan internete erişmek isteyen Kocaelililer, uygulamayı olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

KOLAY BAĞLANTI

Yolculuk sırasında internete bağlanmak isteyen kullanıcılar, akıllı telefonlarının kablosuz ağ seçeneğini açarak “Ulaşımpark Wi-Fi” adresini seçip üyelik aşamalarını tamamlıyor.

Bu basit adımların ardından herkes ücretsiz internetin keyfini çıkarabiliyor.

Kaynak: İHA