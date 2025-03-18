Kokoreç mi, kokareç mi? TDK'ya göre doğru yazılışı nedir?

Hüseyin Topuz

Kokoreç, koyun veya kuzu bağırsağından yapılan, ızgarada veya şişte pişirilen bir sakatat yemeğidir.

Türk mutfağının sevilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreç, ismiyle zaman zaman yazım hatalarına konu olabiliyor.

Pek çok kişi bu lezzetli yemeğin adını "Kokoreç" yerine yanlışlıkla "Kokareç" olarak yazabiliyor.

Peki, bu kelimenin doğru yazımı nedir? İşte kokoreçin doğru yazımıyla ilgili detaylar…

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre "kokareç" yanlış bir kullanımdır. Kelimenin doğru yazımı "kokoreç"dir.