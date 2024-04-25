Kol bağlama şekliniz hangi beyninizin çalıştığını gösteriyor! İşte, bağlama şekilleri ve gizli özellikleriniz Bedensel dilin sırlarını çözmeye hazır mısınız? Uzmanlar, kolları çaprazlama şekillerimizin duygu ve düşünceleri nasıl etkilediğini söylüyor. Peki, siz kollarınızı nasıl bağlıyorsunuz? Sağ kolunuz mu sol kolunuzun üzerinden geçiyor, yoksa sol kolunuz mu sağ kolunuzu bağlıyor? İşte, kol bağlama şeklinize göre kişilik analizi...

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Uvuzlarınızın size kişiliğiniz hakkında ipuçları verdiğiniz söylesek ne derdiniz? Mesela kollarınız bağlama şekilleri duygu durumunuzu ortaya çıkartmakla kalmıyor aynı zamanda kişiliğiniz hakkında da bilgiler veriyor.

Beden dili uzmanları, nasıl bir insan olduğumuzu ortaya çıkarmak için kolları bağlama stillerinin kişilik özellikleriyle bağlantısını araştırdı. Araştırma sonucunda ise kollarınızı bağlama şekillerinizin duygu ve düşünceleri nasıl etkilediğini ve beyninizin nasıl çalıştığına kadar bilgiler verdiğini belirlendi.

Peki, siz kollarınızı nasıl bağlıyorsunuz? Sağ kolunuz mu sol kolunuzun üzerinden geçiyor, yoksa sol kolunuz mu sağ kolunuzu bağlıyor? Belki de iki elinizi de karşı kollara dayayanlardan mısınız? Kolları bağlama tarzınıza göre kişilik analiz testi için hazır olun…

İşte, kol bağlama şekline göre kişilik analizi...

Kollarınızı bağlama şekliniz eğer şekil 1'de gösterildiği gibiyse, yani sağ kolları sola doğru bağlıyorsanız, sol beyninizi daha fazla kullandığınızı gösterebilir. Sağ kolunuzu sol kolunuzun üzerine koyuyorsanız, duygularınızla uyum içinde olduğunuzu gösterebilirsiniz.

Duygularınızı kontrol edebilir ve hemen etkilenmezsiniz. Çalışkan, mantıklı, eleştirel düşünme ve sorunları çözme konularında iyisiniz. Kararlarınızı verirken sezgilerinize veya duygularınıza güvenmezsiniz. Yüksek IQ'nuz sayesinde karmaşık konuları iyi anlayabilir ve çözebilirsiniz.

Eleştirel bir düşünce tarzınız vardır ve sonuçları dikkatlice değerlendirirsiniz. Bulmacaları, bilmeceleri, matematiği, bilimi vb. çözme konusunda başarılı olabilirsiniz. Mesleki veya kişisel sorunları çözmek için mantıklı bir yaklaşımı tercih edersiniz, problemi adım adım çözümlemek ve detaylı analizler yapmak konusunda içgüdülerinize değil, mantığınıza güvenirsiniz.

Kollarınızı bağlama şekliniz eğer şekil 2'de gösterildiği gibiyse, yani sol kolunuzu sağa doğru bağlıyorsanız, sağ beyninizi daha fazla kullandığınızı gösterebilir. Sol kolunuzu sağ kolunuzun üzerine koyuyorsanız, duygusal açıdan zeki olabilirsiniz.

Çevrenizdeki insanların duygusal değişimlerine uyum sağlayabilirsiniz, ancak bu durum bazen strese neden olabilir. Üretken, sezgisel ve duygusal bir yapınız var. Sıra dışı fikirler düşünebilirsiniz ve genellikle hislerinizle hareket edersiniz.

Mantık kullanmamak anlamına gelmez, ancak kararlarınızda içgüdülerinize de güvenirsiniz. Sağ beyninizin gelişmiş olması nedeniyle bilişsel becerileriniz oldukça gelişmiştir. Ancak, bazen aşırı duygular nedeniyle düşüncelerinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Sanatsal faaliyetlerle kendinizi ifade etmeyi tercih edebilirsiniz, örneğin resim, dans, müzik veya oyunculuk gibi.

Kollarınızı bağlama şekliniz eğer şekil 3'te gösterildiği gibiyse, yani kollarınızı iki elinizle karşılıklı olarak birbirine bağlıyorsanız, sol beyninizin ve sağ beyninizin denge içinde çalıştığını gösterir.

Bu durumda, çok yönlü bir kişiliğe sahip olabilirsiniz. Rasyonel ve duygusal yaklaşımları dengeleyebilirsiniz. Sanatsal aktivitelerle uğraşmayı sevdiğiniz gibi matematik problemlerini çözmekte de iyisinizdir. Duruma bağlı olarak, hem mantığınızı hem de duygularınızı kullanarak hareket edebilirsiniz.