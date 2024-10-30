Koleksiyonerin bıraktığı vasiyet ortalığı karıştırdı! Temizlikçisine 11 milyon lira kızına 45 lira bıraktı...

Haber Merkezi

2021 yılında Londra’da yaşayan 90 yaşındaki Ray Watts’n hayatını kaybetmesinin ardından yaşananlar şaşkına çevirdi. Watts’ın arkasında bıraktığı miras için üvey kızı ve temizlikçisini mahkemeye taşıdı.

Central London County Mahkemesi'nde görülen davada, Watts'ın miras paylaşımında üvey kızı Beverley Neate ile eski temizlikçisi Sue Pope karşı karşıya geldi.

Eski bir bankacı olan Ray Watts’ın, 240.000 Euro değerinde olan (yaklaşık 11 milyon TL) pul koleksiyonunu temizlikçisine, üvey kızına Beverley Neate ise sadece 1,20 Euro (yaklaşık 45 TL) miras bırakması üvey kızı ile temizlikçi arasında tartışmaya neden oldu.

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İngiliz "Mirror" gazetesinde yer alan haberine göre, Ray Watts 2007 yılında ilk vasiyetnamesini düzenlediğinde, 250.000 sterlin (300.000 Euro’nun üzerinde) değerindeki mal varlığını üç biyolojik çocuğu ve üç üvey çocuğu arasında eşit bir şekilde paylaştırmayı planlamıştı. Bu plana göre, Beverley Neate yaklaşık 15.000 sterlin (18.000 Euro) alacaktı.

Ancak 2019 yılında Ray Watts aniden vasiyetini değiştirdi ve üvey kızına sadece 1 sterlin, yani 1,20 Euro bırakmaya karar vermesi şaşkına çevirdi.

Son olarak hazırlanan vasiyetnameyle birlikte, Watts ait olan ve 1840’lı yıllara kadar uzanan nadir parçaları içeren pul koleksiyonunu temizlikçisi ve bakıcısı Sue Pope’a bıraktığı ortaya çıktı. Koleksiyonun değeri yaklaşıki 240.000 Euro (yaklaşık 11 milyon TL) civarında olması durumun mahkemeye taşınmasına neden oldu.

Ray Watts, olası bir hukuki anlaşmazlığı önlemek için ise gerekli önlemleri ölmeden önce almak için, koleksiyonu Sue Pope’a sembolik bir fiyatla, 1 sterline satmıştı. Biyolojik kızlarına ise üvey kızının aksine planlandığı gibi 15.000 sterlin verildi.