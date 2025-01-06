Kombi kullanırken dikkat! O hatayı yapana zarar tazminatı açılabilir

Haber Merkezi

Havaların giderek soğumasıyla birlikte kombilerde köklenmeye başlandı. Buna bağlı olarak özellikle apartmanda yaşayan vatandaşların kombi kullanımına yönelik yeni açıklamalar geldi.

Avukat Kenan Demirezen tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar dikkat çekti. Demirezen, apartmanda ikamet eden ve kombisini çalıştırmayan komşuların, diğer kişilerin doğrudan maddi zararına yol açabileceğini kaydetti.

Ayrıca Demirezen, "Eğer bir kişi, komşusunun kombisini çalıştırmaması nedeniyle daha yüksek doğal gaz faturası ödüyorsa, bu farkı hukuki yolla talep edebilir" ifadelerini kullandı.

FATURA FARKI ALINABİLİR

Kombisini kullanmayan komşular nedeniyle ısınma maliyetleri artan apartman sakinlerinin faturalarında meydana gelen bu artışı tazmin yoluyla geri alabilecekleri vurgulandı.

Avukat Demirezen, bu durumu Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi ve Medeni Kanun'un ilgili hükümleri çerçevesinde, hak sahiplerinin mahkemeye başvurarak bu farkı talep edebileceğini belirtti.

Demirezen, "Eğer bir kişi bin lira, bin 500 lira doğal gaz faturası ödüyorken, komşusunun kombisini çalıştırmaması yüzünden faturası 2 bin lira, 3 bin lira, hatta 5 bin lira gibi yüksek rakamlara çıkarsa, mahkemeye başvurabilir" ifadelerinin ise altını çizerek apartman sakinlerine uyarıda bulundu.

MAHKEMELİK OLABİLİRSİNİZ

Avukat Demirezen, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, her bir kat maliki ve kiracısının iyi niyetle ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmesi gerektiğini belirtirken, bir komşunun ısınmayı ihmal etmesinin, diğer komşulara maddi zarar verdiği durumlarda, hukuki süreç başlatılabileceğini belirtti.

Özellikle kasıtlı hareketler, zarar tazminatını gündeme getirebileceğini aktardı. Mahkemeye başvurulması durumunda söz konusu zarar tespitinin yapılacağını ve kusurlu bulunan komşunun zarar tazminatını ödemek zorunda kalacağını belirtti.