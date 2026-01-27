KOOP Market'te 27 Ocak - 2 Şubat: Bereketli fiyatlar! Yağ, çay, bakliyat, deterjan...

- KOOP Market'te, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında indirimli ürünler sunuluyor.
- Kampanyalar ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve deterjan gibi ürünleri kapsıyor.
- İndirimler, tüketiciler için temel gıdalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
TK KOOP Market indirimleri, her hafta yeni ürünlerle müşterilerini cezbediyor.
Yeni yayımlanan indirim afişinde 27 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde geçerli olacak kampanya yer aldı.
Neler var diye merak edenler, temel gıdadan temizlik malzemelerine birçok üründe fırsat buldu.
Kampanya afişlerinde yer alan ayçiçek yağı, bakliyat, çay, tavuk, deterjan, yumuşatıcı, temizlik malzemeleri gibi ürünler 2 Şubat'a kadar geçerli.
İşte, TK KOOP Market'te haftanın indirimleri...