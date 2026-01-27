Abone ol: Google News

KOOP Market'te 27 Ocak - 2 Şubat: Bereketli fiyatlar! Yağ, çay, bakliyat, deterjan...

KOOP Market'te haftanın yeni indirimli ürün afişleri yayımlandı, fırsatlar belli oldu. 2 Şubat'a kadar geçerli fiyatlarda ayçiçek yağı, bakliyat çeşitleri, çay ve deterjan malzemeleri yer aldı.

Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 09:27
  • KOOP Market'te, 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında indirimli ürünler sunuluyor.
  • Kampanyalar ayçiçek yağı, bakliyat, çay ve deterjan gibi ürünleri kapsıyor.
  • İndirimler, tüketiciler için temel gıdalardan temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor.

TK KOOP Market indirimleri, her hafta yeni ürünlerle müşterilerini cezbediyor.

Yeni yayımlanan indirim afişinde 27 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde geçerli olacak kampanya yer aldı.

Neler var diye merak edenler, temel gıdadan temizlik malzemelerine birçok üründe fırsat buldu.

Kampanya afişlerinde yer alan ayçiçek yağı, bakliyat, çay, tavuk, deterjan, yumuşatıcı, temizlik malzemeleri gibi ürünler 2 Şubat'a kadar geçerli.

İşte, TK KOOP Market'te haftanın indirimleri...

