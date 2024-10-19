Kombinin havası nasıl alınır? 5 adımda kendi kombinizi düzeltin

Yağmur Dinç

Havalar soğudu, eller kombiye gitmeye başladı.

Kombiyi açmadan önce bakımlarını tamamlamak isteyenler, öncelikle havasına bakıyor.

Kombinin hava yapması, ısıtma sisteminin verimli çalışmasını engelliyor.

Hava, sistemde dolaşımı zorlaştırır ve peteklerin düzgün ısınmamasına neden oluyor.

Tesisatçıya para vermek istemeyenler ise kendi yöntemleri ise kombinin havasını alıyor.

Peki, kombi havası nasıl alınır? İşte izlemeniz gereken adımlar...

KOMBİNİN HAVASI NASIL ALINIR

1- Kombiyi kapatın ve soğumasını bekleyin. Güvenliğiniz için bu önemlidir.

2- Peteklerin üst kısmındaki hava tahliye vanalarını bulun. Bu genellikle bir anahtar veya tornavida ile açılan bir vidadır.

3- Anahtarı veya tornavidayı kullanarak vanayı yavaşça açın. Genellikle saat yönünün tersine döndürülmesi gerekir.

4- Vanayı açtığınızda, hava çıkışı sesi duyacaksınız. Su gelmeye başladığında, vanayı kapatın.

5- Kombinin manometre göstergesindeki su basıncını kontrol edin. Genellikle 1-2 bar arası ideal kabul edilir. Basınç düşükse su eklemeniz gerekebilir.

6- Tüm işlemleri tamamladıktan sonra kombiyi yeniden açın ve çalışmasını kontrol edin.