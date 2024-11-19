Kombiyi böyle kullananın faturası kabarıyor! İşte, tasarruf diye yapılan o hata...

Haber Merkezi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte kombiler açılmaya başlandı. Birçok kişi kombiyi yakarken aynı zamanda tasarruf etmenin yollarını da uygulamaya çalışıyor.

Bu tasarruf yolları arasında olduğu sanılan ancak doğalgaz faturalarının kabarmasına neden oluyormuş.

Sadece tasarruf sağlamamasının yanında bazı riskleri olduğu da ortaya çıkan bu yöntemin uygulanmamasını aktaran uzmanlar kesinlikle yapılmaması gerektiğini belirtti.

TASARRUF DEĞİL TEHLİKE!

Kışın gelmesiyle enerji tasarrufu sağlamak isteyen pek çok kişinin aklına ilk gelen yöntem şüphesiz kombileri gece kapatıp gündüz açmak oluyor.

Soğuk havalarda yüksek gelen faturalara karşı doğalgazın bu şekilde tasarruflu kullanılacağı düşünülüyor. Her ne kadar ilk bakışta mantıklı gibi görünse de uzmanlar tasarruf sağladığını düşünerek yaptığı bu hata hakkında uyarılarda bulunuyor.

Uzmanlar, gece kombi kapatmanın düşündüğünüz gibi tasarruf sağlamayabileceğini söylüyor. Geceleri ısıtmayı tamamen kapatmanın etkisi, ertesi gün gece boyunca soğuyan evin istenilen sıcaklığa gelene kadar ısınma maliyetleri artırırken aynı zamanda küf oluşumu açısından riskli olabildiğini vurguluyor.

Bu nedenle kombiyi tamamen kapatmak yerine ısıyı düşürmek tasarruf sağlamanızda ve küf oluşumu gibi sorunları önlemenizde daha etkili olan yöntemler arasında yer alıyor.