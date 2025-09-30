Kombiyi sürekli açıp kapatmak zararlı mı? İşte doğru kullanım yöntemi

Kış aylarında evleri ısıtmanın en yaygın yollarından biri olan kombi kullanımıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri de cihazın sık sık açılıp kapatılmasının zararlı olup olmadığıdır.

Uzmanlar, kullanıcıların bu konuda bilinçlenmesinin hem enerji tasarrufu hem de kombinin ömrü açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Peki, kombiyi sürekli açıp kapatmak zararlı mı? İşte merak edilenler...

Kombiyi Sürekli Açıp Kapatmak Zararlı mı?

Kombiyi çok sık açıp kapatmak, cihazın daha fazla çalışmasına ve iç aksamlarının zorlanmasına neden olabilir.

Aç-kapa yapmak, özellikle ateşleme ve pompa sisteminde yıpranmaya yol açar.

Sürekli kapatılıp açılan kombi daha fazla gaz ve elektrik tüketebilir. Uzun vadede arıza riskini artırabilir ve kombinin ömrünü kısaltabilir.

Sonuç olarak kombiyi sık sık açıp kapatmak, cihazın verimliliğini düşürür ve ömrünü kısaltabilir. Bu nedenle uzmanlar, kombinin kapatılmak yerine sabit ve düşük ayarda çalıştırılmasını öneriyor.