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Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı?

Konferans Ligi'nde 2 maç TV8,5'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasının son maçları yarın oynanacak. Maçları televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte şifresiz yayınlanacak Konferans Ligi maçlarının programı...

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasının son maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak. Futbolseverler Konferans Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden Beşiktaş ve Fenerbahçe 14 Aralık Perşembe günü gruplarındaki son maçlarına çıkacak. Futbolseverler Fenerbahçe-Spartak Trnava ve Lugano-Beşiktaş maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor. Konferans Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı olan Acun Medya Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak 2 maçı şifresiz olarak yayınlayacak. UEFA Konferans Ligi'nde şifresiz yayınlanacak olan maçlar TV8,5 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki, Konferans Ligi'nde hangi maçlar TV8,5 kanalında yayınlanacak? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları şifresiz kanalda mı yayınlanacak? İşte detaylar.. TV8,5'un şifresiz yayınlayacağı maçlar 14 Aralık Perşembe 20:45 Ferencvaros - Fiorentina 23:00 Real Betis - Rangers Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı şifresiz kanalda mı? UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarındaki son maçları 14 Kasım Perşembe günü oynayacak. İki takımımızın maçlarıda EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. 20:45 Fenerbahçe - Spartak Trnava (EXXEN) 23:00 Lugano - Beşiktaş (EXXEN)