Konklav nedir? Konklav ne demek?

Hüseyin Topuz

Katolik dünyasında önemli bir süreci ifade eden konklav, yeni papa seçimi için toplanan kardinaller meclisini tanımlar.

Latince "conclave" kelimesinden gelen bu terim, "kilitli oda" anlamına gelir. Konklav, Vatikan'da Sistina Şapeli'nde, dış dünya ile tüm bağlantıların kesildiği gizli bir ortamda gerçekleşir.

Papa'nın ölümü ya da istifasının ardından toplanan konklav, dünyanın dört bir yanından gelen kardinallerin oylarıyla yeni papa belirlenene kadar sürer.

Seçim süreci, Katolik Kilisesi'nin en gizemli ve merak edilen törenlerinden biridir.

Kardinaller arasında yapılan oylamalar sonunda üçte iki çoğunluk sağlandığında, seçilen kişinin papa olduğu duyurulur.

Bu tarihi an, Sistina Şapeli'nin bacasından çıkan beyaz dumanla tüm dünyaya ilan edilir.