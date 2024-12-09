Konkordato talebi reddedildi! Ünlü cam firması iflas bayrağını çekti…

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Konkordato ve iflas haberlerine her geçen gün bir yenisi daha eklenirken Türkiye’nin önemli üreticilerinden olan Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi de iflas bayrağını çekti.

Son zamanlarda yaşanan finansal sorunlar nedeniyle konkordato talep eden şirketin talebinin reddedilmesinin ardından iflas haberi paylaşıldı.

Bursa 1. Asliye Ticaret mahkemesinin konkordato talebini reddetmesinin ardından iflas kararı açıklandı.

3 AYLIK SÜRE DOLDU!

2021 yılında üretime başlayan firma, Eylül ayında Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesine başvurarak konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkeme tarafından şirkete 3 aylık geçici konkordato mühleti tanınmıştı. Ancak mahkeme, tanınan süre sonunda firmanın konkordato talebini kabul etmeyerek iflasına karar verdi.

Mahkeme tarafından alınan kararda iflasın kesinleştiği belirtilerek, "Davacı Bursa Ticaret Siciline kayıtlı 114290 Sicil Numarasında kayıtlı Bursa Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi'nin borca batık olduğu anlaşıldığından 4/12/2024 tarih ve saat 14:33 itibariyle iflasına ( tasfiye usulünün basit tasfiye olarak belirlenmesine) iflasın gecikmeksizin Bursa İflas Müdürlüğüne bildirilmesine, konkordato komiseri Nesrin Beşe'nin görevinin sonlandırılmasına, mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.