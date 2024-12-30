Konuştuğunuz her şey reklam olarak çıkıyorsa dikkat! Telefonunuzdan o ayarı hemen kapatın

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Neredeyse herkes günlük hayatımızın büyük bir parçası haline gelen telefonlarda gün aşırı karşısına çıkan çeşitli reklamlar nedeniyle, "Telefonum beni dinliyor olabilir mi?" sorusunu sormadan edemiyor.

Özellikle bir ürün veya hizmet hakkında konuştuğunuzda, kısa süre içinde aynı şeyle ilgili reklamların karşınıza çıkması bu şüpheleri daha da güçlendiriyor.

Peki, bu gerçekten bir tesadüf mü? Telefonlarımız bizi dinliyor olabilir mi? Eğer öyleyse, bunu nasıl engelleyebiliriz? Bakın akıllı telefonlarda bulunan ve çoğu kişinin bir haber olduğu dinlenme özelliği nasıl kapatılıyormuş.

O AYARLARI KAPATMAK YETİYOR

Akıllı telefonlar, kullandığımız uygulamalar ve arama geçmişimiz gibi birçok veriyi toplayarak işler. İşlenen bu veriler, kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, hizmetleri geliştirmek gibi amaçlarla karşımıza çıkar. Ancak birçok kişi bu durumun mahremiyetlerini ihlal ettiğini düşünmesine neden olur.

Sizde bu durumdan şikayetçiyseniz yapmanız oldukça basit. Akıllı cihazların sürekli dinleme endişesi taşıdığı bir dönemde, gizliliğinizi korumak için basit ama etkili adımlar atabilirsiniz. İşte telefonunuzun sizi dinlemesini engellemek için uygulayabileceğiniz pratik yöntemler:

1. Google Hesap Ayarlarını Düzenleyin

Google Uygulamasını Açın: Sağ üst köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayın.

Hesap Yönetimi: "Google Hesabınızı yönetin" seçeneğine girin.

Veri ve Gizlilik Ayarları: "Veriler ve gizlilik" sekmesine geçin ve "Web ve Uygulama Etkinliği" bölümüne tıklayın.

Ses Etkinliklerini Kapatın: "Konuşma ve ses etkinliğini dahil et" seçeneğinin işaretini kaldırın.

Reklam Kişiselleştirmesi: "Kişiselleştirilmiş Reklamlar" bölümündeki "Reklam Merkezim" ayarını devre dışı bırakın.

2. Uygulama Ayarlarını Kontrol Edin

Gizlilik Ayarlarını Gözden Geçirin: Kullandığınız uygulamalarda mikrofon ve konum erişimini sınırlandırın.

Gereksiz Uygulamaları Silin: Kullanmadığınız veya güvenilir olmayan uygulamaları cihazınızdan kaldırın.

3. VPN Kullanın

VPN (Virtual Private Network), internet trafiğinizi şifreleyerek çevrimiçi gizliliğinizi artırır. Ücretsiz veya ücretli bir VPN hizmeti seçerek internette daha güvenli gezinmeyi tercih edebilirsiniz.

4. Ekstra Güvenlik Önlemleri

Güncellemeleri Unutmayın: Telefonunuzun işletim sistemini düzenli olarak güncelleyerek güvenlik açıklarını kapatın.

Güçlü Parolalar Kullanın: Hesaplarınızı ve cihazınızı güçlü, tahmin edilmesi zor parolalarla koruyun.

Tarayıcı Çerezlerini Temizleyin: Tarayıcı çerezlerini düzenli olarak temizleyerek çevrimiçi aktivitelerinizin izlenmesini sınırlandırın.

Üçüncü Parti Uygulamalara Dikkat Edin: Yalnızca güvenilir kaynaklardan uygulama indirin.

Bu basit adımlarla hem cihazınızı hem de kişisel bilgilerinizi koruyabilir, gizliliğinize yönelik endişelerinizi en aza indirebilirsiniz. Unutmayın, dijital dünyada bilinçli kullanıcı olmak her zaman bir adım önde olmaktır!