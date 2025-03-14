Konya Kulu'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

Hüseyin Topuz
Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen bütün depremler hakkında bilgileri paylaşmaya devam ediyor.
14 Mart 2025 Cuma günü Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Vatandaşlar ülkemizde meydana gelen depremlerin detaylarını Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden öğreniyor.
Konya'da deprem meydana geldi
Konya'da Türkiye saati ile 14:44:31'de bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.