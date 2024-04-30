Konya, Yozgat, Ankara, Sivas... Aman dikkat! Mayıs ayı hep böyle olacak

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Dün itibarıyla Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli yağışlar etkili oldu.
Meteoroloji kaynakları, Mayıs ayının başlamasına henüz zaman varken, gelecek hadiselerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
Özellikle Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşanan dolu yağışı, vatandaşları tedirgin etti.
İç Anadolu Bölgesi’nde yaşayanlar mayıs ayı boyunca dikkatli olsun. Çünkü sık sık ziyaret edecek.
O bölgeye zarar verebilir
Hava Forum, sosyal medya hesabından yaşanacak felaketi duyurdu.
Paylaşımında, "Osmancık'ı vuran doluya bakın! Bu tür hadiseleri Mayıs ayı içinde sıkça bekliyoruz. Özellikle iç kesimlerde zarar verici boyutta olabilir." ifadelerini kullandı.