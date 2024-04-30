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Konya, Yozgat, Ankara, Sivas... Aman dikkat! Mayıs ayı hep böyle olacak

Konya, Yozgat, Ankara, Sivas... Aman dikkat! Mayıs ayı hep böyle olacak Meteoroloji kaynakları Mayıs ayı boyunca sık sık gelecek olan felaketi duyurdu. Özellikle İç Anadolu bölgesi hazırlıklı olsun. Tüm ay bu şekilde devam edebilir.