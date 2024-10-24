Konya'da büyük elektrik kesintisi! 24 Ekim Perşembe MEDAŞ elektrik kesinti listesi

MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.
24 Ekim Perşembe günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağdur olmamak istiyor.
MEDAŞ, 24 Ekim Perşembe günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Perşembe günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
Aşağıdaki sayfayı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..