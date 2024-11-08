Konya'da büyük elektrik kesintisi! 8 Kasım Cuma MEDAŞ elektrik kesinti listesi

Hüseyin Topuz
MEDAŞ, şehirde yaşanacak elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruyor.
8 Kasım Cuma günü Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Konya'da yaşayan vatandaşlar elektrik kesintilerini önceden öğrenerek mağdur olmamak istiyor.
MEDAŞ, 8 Kasım Cuma günü Konya'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını paylaştı.
Peki, Konya'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Cuma günü Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (MEDAŞ) yapılan açıklamaya göre Konya'nın farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz..