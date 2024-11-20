Konyalılar yaşadı: 45 mahalleye ücretsiz verilecek

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle 2021'de başlatılan "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi", dar gelirli ailelere umut olmaya devam ediyor.

Mevlana Bölgesi ve tarihi kent merkezinde çevreyi koruma hedefiyle yürütülen projede, bugüne kadar 1.653 aile doğalgazla buluştu.

Projenin devamında ise şehrin çeşitli mahallelerinde kombi destekleri hayata geçirilecek.

Dar gelirli ve sosyal destek alan ailelere yönelik kombi dağıtımları, etaplar halinde uygulanarak şehir genelinde hava kirliliğinin etkileri azaltılmaya çalışılıyor.

İşte bedava kombi dağıtılacak mahalleler:

BU MAHALLELERE ÜCRETSİZ DAĞITILACAK

BBN Haber'de yer alan bilgiye göre ücretsiz kombi dağıtılacak mahalleler şu şekilde:

1. Etap: Aziziye, Ferhuniye, İhsaniye, Nakipoğlu, Sahibata ve Şemsi Tebrizi Mahalleleri, (Sur İçi ve Mevlana Bölgesi)

2. Etap: Akabe, Akıncılar, Alavardı, Araplar, Ateşbaz Veli, Aydoğdu, Bedir, Çaybaşı, Çimenlik, Emirgazi, Erenler, Fatih, Feritpaşa, Fetih, Hacıkaymak, Hacıveyiszade, Hamzaoğlu, Havzan, Işıklar, İşgalaman, Keçeciler, Kılınçarslan, Konevi, Mehmet Akif, Melikşah, Mengene, Musalla Bağları, Nişantaş, Pirebi, Sarıyakup, Sedirler, Selçuk, Sultan Mesud, Şeker, Ulubatlı Hasan, Uluırmak, Uzunharmanlar, Yediler ve Yenişehir Mahalleleri,

3. Etap: I. ve II. Etaplar dışında kalan ve Karatay, Meram ve Selçuklu ilçe merkez sınırlarındaki (doğal yapılaşma sınırı dışında kalan yerleşim yerleri hariç) mahalleleri olacak.

Proje, çevre sağlığını koruma ve temiz enerji kullanımını artırma hedefiyle, Çevre Bakanlığı’nın finansman desteğiyle uygulanacak. Özellikle dar gelirli ailelerin desteklenmesine odaklanan bu proje, doğalgaza geçişin kolaylaştırılması için önemli bir rol oynuyor.