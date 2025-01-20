Konyasporlu isim dünya zirvesinde! İşte 2025 yılının en çok gol atan oyuncuları...
Hüseyin Topuz

Konyaspor'un Slovenyalı golcüsü Blaz Kramer, 2025 yılında şu ana kadar dünyanın en çok gol atan 3 futbolcusundan biri oldu.

Kramer, Türkiye Kupası ve Süper Lig’de 2025 yılında oynadığı 4 maçta 5 gol atarak 2025 yılının en golcü oyuncusu oldu.

Blaz Kramer, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

2025 yılında en çok gol atan futbolcular sosyal medyada gündeme oturdu.

Kramer'in 5 gol ile zirvede olduğu listede Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyökeres ve Bournemouth forması giyen Justin Kluivert de 5'er golle bu alanda Kramer'le zirveyi paylaşıyor.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor