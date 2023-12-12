Kopenhag-Galatasaray'ın hakemi Daniele Orsato kimdir? Maç karnesi dikkat çekti Kopenhag-Galatasaray maçını yönetecek İtalyan hakem Daniele Orsato, taraftarların merak konusu oldu. Orsato'nun Türk maçlarında daha önce de görev aldığı dikkat çekti. Peki, Daniele Orsato kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

ensonhaber.com

Futbol dünyasının gündeminde hakeme şiddet var.

Rize-Ankara maçında hakem Halil Umut Meler'in darbedilmesi sebebiyle Süperlig maçları ertelendi.

Futbol severlerin gözü ise UEFA maçlarına çevrildi.

12 Aralık Salı akşamı oynanacak olan Kopenhag-Galatasaray maçı heyecanla beklenirken, mücadelenin hakemi de araştırılıyor.

Maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Peki, Daniele Orsato kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

Daniele Orsato kimdir

Daniele Orsato, İtalyan bir futbol hakemidir. 23 Temmuz 1975'te Montecchio Maggiore, İtalya'da doğmuştur.

48 yaşındaki Orsato, Serie A ve uluslararası düzeyde birçok önemli futbol müsabakasında görev almıştır. UEFA ve FIFA tarafından onaylanmış bir hakemdir.

Türk karnesi kabarık

Daniele Orsato, Türkiye'de futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim.

İtalyan hakem, Galatasaray'ın evinde oynadığı Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid maçlarında düdük çaldı.

Ayrıca Kopenhag-Başakşehir, Atromitos Athen-Fenerbahçe, Athletic Bilbao-Trabzonspor karşılaşmalarında görev aldı.

Orsato daha önce Türkiye Milli Takımı'nın Ermenistan, Hollanda ve Macaristan'a karşı oynadığı karşılaşmalarını da yönetti.