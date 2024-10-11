Köpükten geçilmiyor! Türk kahvesini böyle pişiren lezzetine doymuyor...

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Kültürümüzün önemli bir parçası olan Türk kahvesi lezzetiyle de çoğu kişinin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alır.

Özellikle de keyifli sohbetlerin eşlikçisi olan Türk kahvesi pişirilme yöntemleriyle lezzetinde ve köpüğünde bariz farklar ile dikkat çeker.

Osmanlı saraylarından beri Türklerin vazgeçilmez içeceği olan Türk kahvesini pişirme sırrı ortaya çıktı. Bakın Osmanlı saraylarında hem lezzetli hem de bol köpüklü pişirilen Türk kahvesinin sırrı neymiş.

HEM LEZZETLİ HEM BOL KÖPÜKLÜ

Türk kahvesi her ne kadar şimdilerde makinelerde çabucak hazırlanıyor olsa da ateşte pişirildiği gibi lezzetli olmuyor.

Osmanlı saraylarında yapılan lezzetli ve bol köpüklü kahvelerin en büyük sırrı da kısık ateşte ağır ağır pişmesinden geçiyormuş.

Sadece kısık ateşte yavaş yavaş pişmesi de değil içine koyulan suyunda hem soğuk su olması hem de içme suyu olması kahvenin lezzetini belirleyen püf noktaların başında geliyormuş.

Kahveyi ısınana kadar bolca karıştırmanız piştikten sonra üzerinde kalan telve topaklarının olmasını engelleyerek bol köpüklü olmasını sağlıyormuş.

Sizde Türk kahvesi yaparken makine değil cezveyi kullanarak bu adımları izleyerek yapın nasıl hem tadına doyulmuyor hem de bol köpüklü oluyor izleyin.