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Kurban Bayramı'nda en gerekli malzemelerden biri de "bıçak"...

Eti doğramak ve kesmek için keskin bıçaklara ihtiyaç var.

Körelmiş bıçaklar hem tehlikeli hem de yorucu olabiliyor; bu nedenle çözüm bilemekten geçiyor.

Peki; evde bıçak nasıl bilenir? İşte bıçakları ilk günkü keskinliğine döndüren en uygun yöntem...

ŞEKER İLE KESKİNLEŞTİRİN

Öncelikle bıçak bileme taşınızı veya seramik yüzeyi hafifçe ıslatın. Bu, bileme işlemini daha etkili hale getirebilir.

Eğer bir bileme taşınız yoksa, seramik bir tabağın veya kupanın alt kısmını kullanabilirsiniz. Ardından ıslattığınız yüzeyin üzerine 1 yemek kaşığı pudra şekeri serpin. Pudra şekeri, aşındırıcı özelliğe sahiptir.

Bıçağınızı yaklaşık 20 derecelik bir açıyla bileme taşına veya seramik alanlara yerleştirin. Daha sonra bıçağı ileri ve geri hareketlerle bilemeye başlayın. Her iki tarafını da eşit şekilde bilemeye özen gösterin.

Bileme işlemi bittikten sonra bıçağınızı bol suyla durulayıp kağıt havlu kullanarak güzelce kurulayın.