Korkusuz Korkak’ın Sevil Hemşiresi Ayşin Atav’ı gören tanıyamıyor! Yıllara meydan okuyor…

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Yeşilçam’ın sevilen yapımları arasında yer alan Korkusuz Korkak sevilerek izlenmeye devam ediyor. Defalarca izlenmesine rağmen ilgi görmeye devam eden filmin kadrosunda yer alan oyuncular değişimi sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor.

Filmde Sevil Hemşire olarak hafızalara kazınan Ayşin Atav ise uzun yılların ardından değişimiyle gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

Filmde korkunç bir hata yaparak Mülayim Sert'in hayatının değişmesine neden güzeller güzeli hemşireye hayat veren Atav şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürerken son hali görenleri şaşırttı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR!

Şimdilerde 74 yaşında olan Ayşin Atav ekranlardan uzak sanatla iç içe bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır gözlerden uzak kalan Atav’ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Tiyatroyla oyunculuk kariyerine başlayan Atav aynı zamanda dizi ve filmler ile reklam filmlerinde de rol aldı ve sunuculuk yaparak hafızlarda derin izler bırakırken son haliyle yıllara meydan okuduğunu gösterdi.